Жительница Сургута из-за ревности украла интимные фото соперницы

Ревнивая сургутянка похитила интимные фото своей соперницы, взломав чужую переписку в соцсети. Женщины имели отношения с одним мужчиной и на этой почве испытывали друг другу личную неприязнь.

Фотографии в стиле ню похитительница передала своему знакомому, который стал вымогать с потерпевшей деньги. В противном случае шантажист грозился распространить «голые» фотографии в Интернете.

Жертва обратилась в полицию, в результате мужчина стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве (его расследует полиция), а женщина, похитившая фотографии – фигуранткой дела о нарушении неприкосновенности частной жизни (этим занимается следственный комитет).

«За совершение данного преступления подозреваемой грозит наказание в виде штрафа, обязательных, исправительных либо принудительных работ, ареста на срок до четырех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», – уточнили в СУ СКР по ХМАО.

Сургут, служба информации

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