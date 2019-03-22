В Югре вахтовик-извращенец отправлял свои порнофото детям

Вахтовик в Югре развращал детей, отправляя им свои обнаженные снимки и требуя ответных фото. Его будут судить. Уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины расследовало следственное управление СК ХМАО. Подсудимый – житель Томской области.

«Мужчина в период работы в округе вахтовым методом через соцсети вступал в переписку с детьми и подросткам. Он располагал детей, входил к ним в доверие. Потом переходил к темам сексуального характера, принуждал фотографироваться в обнаженном виде и отправлять снимки ему, а также пересылал детям свои порнографические фотографии», – рассказали подробности уголовного дела в отношении извращенца в пресс-службе следственного управления СК Югры.

Злоумышленника вычислили благодаря жалобе одной из девочек: ребенок рассказал о переписке маме.

Всего от действий мужчины пострадали 16 детей в возрасте от 11 до 15 лет из разных регионов России: Югры, Ростовской, Свердловской, Брянской, Кемеровской областей, Хабаровского и Ставропольского края, а также из других субъектов.

Злоумышленник обвиняется в совершении 20 преступлений – действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста с использованием беспомощного состояния потерпевших, развратные действия в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста, распространение порнографических материалов, а также изготовление и оборот порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 21.03.19

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