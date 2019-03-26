Прокурор Югры требует выяснить причину недееспособности фонда капремонтов

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин предложил счетной палате автономии проверять фонд капремонтов, так как программа оказалась на грани срыва несмотря на колоссальные сборы. Законопроект, который расширяет полномочия счетной палаты, он внес в думу округа. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании 28 марта 2019 года, сообщает агентство «Новый День». Он опубликован на официальном сайте думы.

В Югре фонд капремонта действует с 2013 года. «За период действия программы капремонта по данным на 1 января 2019 года фондом собрано более 12 млрд руб., из них за 2018 год – свыше трех млрд руб. Также финансирование осуществляется за счет субсидий бюджета округа и муниципальных образований», – описывают объем сборов в прокуратуре.

В 2018 году надзорная инстанция проверила фонд. Найдены нарушения. «В 2017-2019 годах запланирован капремонт 1935 домов общей стоимостью свыше 14 млрд руб. В 2018 году планировалось отремонтировать 621 дом. Но на 1 января 2019 года завершены работы только в 522 домах. Согласно информации фонда, оставшиеся работы будут перенесены на 2019 год. Незаключение контрактов по причине отсутствия заявок свидетельствует о несвоевременной работе фонда по проведению конкурсных процедур. Перенос мероприятий в отсутствие объективных причин может привести к срыву реализации программы», – поясняют в надзорной инстанции. Законопроект наделяет счетную палату округа полномочием по контролю за использованием средств бюджета регоператором программы капремонтов, добавляют в прокуратуре.

Несколько дней назад глава фонда капремонтов ХМАО Елена Дарибабина вынуждена была записать видеообращение из-за жалоб югорчан на сборы по программе капремонтов. «Из-за технического сбоя и некорректной передачи данных из автоматизированных систем многие из вас получили платежки, содержащие некорректную информацию. Это увеличенные пени или задолженность, которой по факту не было. Мы полностью пересчитали платежи – в мартовских квитанциях содержится верная информация. Я хочу принести искренние и глубочайшие извинения», – заявила руководитель.

В 2018 году депута думы округа Сергей Великий заявлял, что сроки капремонта в Югре часто срываются из-за того, что жильцы отказываются пускать ремонтные бригады в свои квартиры. Дума даже принимала поправки, которые должны были повлиять на владельцев квартир – легче становилось получить судебное разрешение для доступа в жилище.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 25.03.19

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