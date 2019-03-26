В Югре кальянщика оштрафовали за курящего ежика с волынкой (ФОТО)

Предпринимателя из Ханты-Мансийска наказали за оригинальную рекламу кальянной. На фасаде здания по ул. Гагарина, 88 «а» сотрудники УФАС обнаружили рекламную конструкцию под названием «Ёжик в тумане» с изображением кальяна.

«Это является нарушением ст.7 федерального закона «О рекламе», согласно которому реклама табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок – не допускается», – пояснили в антимонопольном ведомстве.

При рассмотрении административного дела представитель кальянной пытался убедить проверяющих, что конструкция является не рекламной, а информационной вывеской, на которой указаны: фирменное наименование, адрес и режим работы заведения.

Кроме того, предприниматель заявил, что ежик держит в лапках вовсе не кальян, а музыкальный инструмент – волынку.

Тем не менее, комиссия УФАС не согласилась с доводами бизнесмена и оштрафовала его на 4 тыс. руб. Стоит отметить, что эта история вошла в доклад руководителя управления ФАС по ХМАО Рузалина Хабибуллина, который он зачитает перед думой округа 28 марта.

Фото – из группы кальянной «Ежик в тумане» ВКонтакте

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.03.19

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