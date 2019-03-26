Глава югорского УФАС расскажет депутатам о картеле в библиотеке

В 2018 году югорским УФАС России было возбуждено три административных дела по картельным сговорам. Об этом 28 марта на заседании окружной думы расскажет руководитель антимонопольного ведомства Рузалин Хабибуллин. Как говорится в его отчете, по одному делу нарушения признаны, одно дело прекращено и еще одно находится в стадии рассмотрения.

В качестве примера Хабибулин рассказал о сговоре участников торгов на приобретение и монтаж специализированного оборудования для обеспечения доступности объекта в помещения Центральной городской библиотеки имени М.К. Анисимковой.

В УФАС по ХМАО поступило обращение ООО «Медпроект», в котором говорилось о признаках сговора участников закупки – компаний «Юнивокс» и «Стерра». Как выяснилось, оба эти участника подавали свои заявки с одного IP-адреса. То есть конкуренты использовали единую инфраструктуру для достижения общей цели – победы одной из них на торгах.

Контракт на момент проверки УФАС был уже исполнен, предписание по делу не выдавалось. Однако фирмы, уличенные в картельном сговоре, в настоящее время обратились в суд для обжалования решения антимонопольного органа.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.03.19

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