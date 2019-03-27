Все больше югорчан шантажируют интимными фото

Следователи Югры сообщили о росте числа преступлений, связанных с интимными фото и видео. Обычно злоумышленники шантажируют жертв тем, что компромат будет опубликован в публичном доступе. Силовики просят югорчан не отправлять снимки и записи личного характера ни малознакомым, ни хорошо знакомым людям. «Злоумышленники требуют от потерпевших деньги, имущество или даже интимные услуги за нераспространение компрометирующих фото и видеоматериалов», – поясняют в следственном управлении СК ХМАО.

Там приводят пример из Нягани: молодой человек опубликовал интимные фото своего знакомого и требовал от него деньги за удаление снимков. Изображения злоумышленник получил обманом: он создал фиктивную страницу в соцсетях от имени девушки и флиртовал со знакомым. В отношении шантажиста возбуждали уголовные дела по статьям «вымогательство» и «нарушение неприкосновенности частной жизни».

«Через аккаунт от имени молодой девушки злоумышленник вступил в переписку со своим знакомым и предложил обменяться интимными фотографиями. Получив снимки, подозреваемый опубликовал их в соцсети. Злоумышленник обещал применить к потерпевшему насилие, если тот не заплатит за удаление фото», – говорится в сообщении следственного управления СК ХМАО.

Пострадавший молодой человек был вынужден перевести 16 тыс. рублей на карту обидчика. «Расследование уголовных дел окончено, подозреваемый удалил фотографии, вернул потерпевшему деньги и принес свои извинения. Теперь за свои действия он обязан выплатить судебный штраф», – рассказали следователи.

Нягань, служба информации

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