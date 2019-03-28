УФАС Югры разберется с завышенными тарифами на коммунальные услуги

Депутаты думы ХМАО потребовали от УФАС разобраться с тарифами на тепло. В ходе заседания 28 марта они напомнили главе окружного антимонопольного ведомства Рузалину Хабибуллину о словах его шефа – Игоря Артемьева, который публично признал, что все граждане России переплачивают за коммунальные услуги.

«Планируются вашим ведомством какие-то действия по оценке тарифов на услуги ЖКХ в Югре?», – спросил депутат Евгений Марков.

«Этим занимается центральный аппарат, мы только собираем информацию и направляем ее в Москву. Пока нам такого поручения из центрального аппарата не поступало, поэтому такую работу по оценке тарифов мы не начинали», – ответил Хабибуллин. Он добавил, что УФАС не хватает ресурсов. В отделе антимонопольного контроля, который занимается тарифами, работает всего два человека.

Свою помощь антимонопольщикам предложил депутат Михаил Сердюк. Он сказал, что готов предоставить организационные и технические ресурсы для того, чтобы УФАС провело экспертную оценку и проверило формирование тарифов на тепло.

По словам депутата, ежегодно в муниципалитетах актуализируют схему теплоснабжения. Цена на тепло формируется в соответствии с издержками, которые закладываются в тариф. Однако граждане не должны платить за эти издержки.

«В некоторых муниципалитетах теплоснабжающие организации, имея колоссальные избытки тепла, списывают их на потери. В одном из МО в свободной мощности находится 440 гигакалорий. И они продолжают актуализировать схему, увеличивая свои потребности, чтобы увеличить свой тариф, как на потребление, так и на подключение, – рассказал Сердюк. – Большую долю так называемых тепловых потерь (а это просто непроданное тепло, которое они генерируют, исходя из завышенных планов продаж), они сбрасывают просто из сети. Это факт. И они сидят в тарифе, и граждане за это платят».

Рузалин Хабибуллин попросил предоставить ему конкретную информацию по формированию тарифов на тепло в югорских муниципалитетах и пообещал отработать ее.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.03.19

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