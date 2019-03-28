Глава полиции Югры раскрыл детали тайной спецоперации

Глава полиции ХМАО Василий Романица в прямом эфире рассказал о текущей спецоперации по задержанию наркоторговцев. Он описал ход оперативной разработки, выступая перед депутатами окружной думы в четверг, 28 марта 2019 года, сообщает агентство «Новый День». О спецоперации он заговорил после вопроса депутатов о том, что делается полицией для борьбы с так называемыми закладками. В том числе тайники с наркотиками постоянно ищут в парках, что замечают жители Югры.

«Вчера, сегодня проходит достаточно большая операция по документированию закладки – большая закладка сейчас лежит в снегу. Мы ведем наблюдение, чтобы понять, кто за ней придет. И распространение получит в том же парке. Если мы сейчас эти пять кг забираем, какую цепочку мы обрываем», – сообщил главный полицейский Югры.

Он также сообщил, что у полиции Югры есть успехи в борьбе с таким способом распространения наркотиков, но побороть этот бизнес в одиночку ведомство не сможет.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.03.19

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