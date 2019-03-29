Следователи нашли виновного в обрушении снега на мужчину в Лангепасе

Силовики возбудили уголовное дело из-за схода лавины с крыши на мужчину в Лангепасе. ЧП произошло 11 марта возле дома Мира, 42Б. Прохожий получил перелом бедренной кости. Силовики полагают, что вина за сход снега лежит на управляющей компании. Дело возбуждено по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 118 УК РФ).

Пострадавшему 37 лет, уточняют в СУ СК ХМАО, которое занимается расследованием дела.

«Следствие полагает, что сход снега стал возможен в результате ненадлежащей работы мастера управляющей компании, в обязанности которого входили контроль за состоянием крыш и организация уборки с них снега», – говорится в сообщении ведомства в пятницу, 29 марта 2019 года.

Лангепас, служба информации

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