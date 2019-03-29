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Пятница, 29 марта 2019, 15:19 мск

Новости Югра

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Жители Югры стали чаще умирать от рака

Фото Pixabay

Жители Югры стали чаще умирать от онкологических заболеваний. Об этом сообщила замдиректора окружного департамента здравоохранения Елена Касьянова.

В 2018 году показатель смертности от новообразований составил 119,7, на 100 тыс. человек, что больше аналогичного периода прошлого года на 9 процентов. Впрочем, по словам чиновника, по России этот показатель составил 196,7 что в 1,6 раз больше чем в ХМАО.

Заместитель главврача окружной клинической больницы по онкологии Евгений Билан отметил, что в 2018 году в округе выявлено 4307 больных, у которых диагноз был установлен впервые в жизни (на 64 человека, или на 1,5%, больше, чем в 2017 году). В основном онкологическим заболеваниям подвержены граждане 60-64 лет.

Случаи запущенных стадий выявляются у граждан, прибывших в Югру на постоянное место жительства из других регионов. Доля «мигрантов» в структуре смертности от новообразований за 2018 год составила 6,2% (118 человек).

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 29.03.19

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