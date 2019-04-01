Житель Югры следил за интимной жизнью бывшей жены с помощью скрытых камер

В Лангепасе мужчина установил скрытое наблюдение в ванной своей бывшей жены. Женщина обнаружила камеры и обратилась в правоохранительные органы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его ждет суд.

Югорчанина, который следил за интимной жизнью свой бывшей жены, обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч.1 ст.137 УК РФ), сообщают в пресс-службе следственного управления СК ХМАО в понедельник, 1 апреля 2019 года.

«Санкция этой статьи предусматривает штраф, обязательные, исправительные либо принудительные работы, либо арест на срок до четырех месяцев. В качестве максимального наказания виновному может быть назначено лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», – пояснили в СУ СК ХМАО.

Лангепас, служба информации

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