В Нижневартовске задержали преступную группу во время хищения углеводородов (ФОТО)

В Нижневартовске задержали группу, которая занималась хищением газового конденсата. Спецоперация прошла 30 марта 2019 года, рассказали в пресс-службе управления МВД Югры. Задержанием занимались сотрудники УЭБ и ПК при силовой поддержке Росгвардии. Злоумышленники совершали хищение газового конденсата путем несанкционированной врезки в напорный нефтепровод и последующей закачки в цистерну автомобиля «КамАЗ».

Ущерб составил свыше 250 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по части три ст. 158 УК РФ «Кража». Мера пресечения в отношении фигурантов избирается.

На видеозаписях и фотографиях, предоставленных ведомством, видно, что группа работала в непосредственной близости от объекта, где нефть и газовый конденсат добывают или перерабатывают.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 01.04.19

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