В Югре мужчина убил иностранца и спрятал тело в туалете

В Нижневартовском районе наемный работник из Калининградской области поссорился с коллегой – 52-летним гражданином Киргизии. В феврале мужчина зарезал иностранца и спрятал его труп в выгребной яме деревянного туалета на территории производственной базы, где оба работали, – сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по ХМАО.

Другим работникам базы убийца сказал, что гражданин Киргизии уехал работать на другой объект. Вскоре он и сам покинул Югру. В конце марта тело убитого нашли. Было возбуждено уголовное дело и вскоре следователи нашли 53-летнего калининградца в Омской области. Сейчас он заключен под стражу.

Нижневартовский район, служба информации

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