Власти Югры выделят миллионы рублей на телефонные опросы граждан

Власти Югры увеличивают расходы на госпрограмму по национальной политике и профилактике экстремизма. Дополнительно будет выделено почти 45,6 млн рублей, в том числе в 2019 году – 4,3 млн рублей.

Как сообщает правительство Югры, эти деньги понадобились на обеспечение форума, посвященного Году языков коренных народов целевой аудиторией из представителей КМНС.

Кроме того, средства на новые социсследования состояния межнациональных и межконфессиональных отношений» и увеличение количества респондентов массового телефонного опроса населения.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 03.04.19

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