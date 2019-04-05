Губернатор Комарова встала на лыжи и упала

Губернатор Наталья Комарова приняла участие в мастер-классе по ходьбе на лыжах. Он проходил в преддверии югорского лыжного марафона, который состоится завтра, 6 апрел, в пойме реки Горная в окрестностях Ханты-Мансийска.

Вместе с воспитанниками спортшкол, начинающими лыжниками и Комарова училась особенностям гонок у призера этапа кубка мира и чемпион России Антона Гафарова, двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Анфисы Резцовой, чемпиона мира Алексея Петухова и других спортсменов.

«Не обошлось без падений, – призналась Наталья Комарова. – Падать тоже надо уметь. Ханты-Мансийск – это город лыж и биатлона, так что сегодня мы выполним важную задачу – покажем всем, что быть лыжником здорово, и каждый из нас может этому научиться».

Старт седьмого югорского лыжного марафона запланирован на 11:00 6 апреля. Участникам гонки предстоит пройти на выбор три дистанции – 50, 25 и 5 км. На старт выйдут более 2,5 тыс. лыжников, среди которых как легендарные спортсмены, так и любители.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 05.04.19

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