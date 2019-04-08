В Югре ребенок утонул, катаясь на снегокате

В Югре трехлетний мальчик провалился под лед на снегоходе. ЧП произошло вечером 6 апреля 2019 года на территории традиционного природопользования (территория проживания коренных народов). Силовики выясняют обстоятельства трагедии.

«По предварительным данным, ребенок находился во дворе дома под присмотром матери. Еще двое детей – шести лет и шести месяцев – находились в помещении. В какой-то момент младенец заплакал, женщина на несколько минут забежала в дом. В это время трехлетний мальчик спустился на снегокате к находящейся неподалеку речке и провалился под лед», – озвучили предварительные сведения в следственном управлении СК ХМАО в понедельник, 8 апреля 2019 года.

Сургутский район, служба информации

Сургутский район. Другие новости 05.04.19

Губернатор Комарова встала на лыжи и упала. / Власти Югры выделят миллионы рублей на телефонные опросы граждан. / Евгений Марков получил мандат депутата Госдумы и выбрал себе комитет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»