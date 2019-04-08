В столице Югры полиция ищет того, кто повесил собаку на дереве

Полиция в Ханты-Мансийке проводит проверку из-за обнаружения в парке повешенного на дереве пса. Собаку обнаружили прохожие и сообщили об этом в сообщество «Типичный Ханты-Мансийск», прикрепив фотографии погибшего животного, 7 апреля 2019 года. Очевидцам пришлось самим снимать собаку и решать вопрос ее захоронения.

В пресс-службе окружного полицейского главка агентству «Новый День» сообщили, что информация об обнаружении пса подтвердилась, но сведений о причастных лицах пока нет.

«Люди, если вас можно так назвать. Имейте совесть, похороните животное, которое бросили. Там всегда много людей. Сегодня стали очевидными как минимум детей 10, которые ушли со слезами. Рядом жилые дома. К совести призывать не буду т.к это бесполезно. ЦРМ, Самаровский чугас, повесили собаку на цепи и оставили там гнить. p.s. как объяснять теперь своим детям такие поступки людей, какое можно найти оправдание...», – написал автор поста в сообществе.

Фото – сообщество «Типичный Ханты-Мансийск», «Вконтакте»

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.04.19

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