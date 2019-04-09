В Югре врачи «откачали» ребенка и обнаружили, что мальчика регулярно били

В Покачи в тяжелом состоянии в больницу доставлен двухлетний мальчик, который утонул в ванной. После реанимации медики обнаружили, что его регулярно избивали. Предварительно установлено, что руку на ребенка поднимал сожитель матери мальчика. Семья приехала в Югру из Оренбургской области, на учете не состояла. Об этом рассказали в следственном управлении СК ХМАО во вторник, 9 апреля 2019 года.

«Вечером 5 апреля поступило сообщение о госпитализации двухлетнего ребенка с признаками утопления. По предварительным данным, за мальчиком присматривал сожитель матери, пока та была на работе. Во время купания в ванной мужчина оставил ребенка ненадолго одного, а вернувшись, обнаружил, что он утонул. Прибывшая на место бригада «скорой помощи» смогла реанимировать мальчика, в тяжелом состоянии он доставлен в больницу», – рассказали в пресс-службе СУ СК Югры.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье 117 УК РФ (истязание). Силовики предполагают, что сожитель матери мальчика избивал ребенка с ноября 2018 года. Мужчина заключен под стражу. Вероятнее всего, мужчине предъявят еще одно обвинение – в связи с тем, что он оставил ребенка одного в ванной. Также к ответственности может быть привлечена и мать мальчика.

Сожители не имели регистрации в округе.

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Покачи, служба информации

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