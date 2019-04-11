В Сургуте в отношении директора «липового» колледжа возбудили уголовное дело

В Сургуте возбудили уголовное дело в отношении директора «липового» колледжа. Речь идет о «филиале Московского колледжа № 177». Студенты и их родители в марте 2019 года не смогли выйти на связь с представителями учреждения. Пострадавшие обратились в правоохранительные органы, в думу и в СМИ. У колледжа нет лицензии, когда студенты и их родители заключали договор с учреждением, они об этом знали, но представители заведения обещали, что получат все необходимые документы. Этого не произошло. О возбуждении дела в четверг, 11 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«С 2017 по 2019 год директор организации осуществляла образовательную деятельность без лицензии. При этом руководитель самостоятельно устанавливала стоимость обучения за год в размере от 52 тыс. до 85 тыс. рублей в зависимости от специальности. В результате незаконных действий директор колледжа получила доход свыше девяти млн рублей, что является особо крупным размером», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Дело возбуждено полицией по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере).

«Не поступайте, сама учусь там, ни какой практики, ничего нет! Даже посещаемость не проверяют, когда хочешь тогда и приходишь! Ужас. Хочу забрать документы», – написано в одном из отзывов в январе 2019 года. После этого уже появились сообщения о том, что у заведения вообще нет никаких прав на обучение студентов.

«Ужасный колледж ) в медицине нет заочки) но у них есть) не понятно лицензия есть ли у них?! На сайте везде написано 65000 приходишь говорят 85000) звонишь им до них не дозвонится никогда»,– еще один отзыв с сайта структуры.

Сургут, служба информации

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