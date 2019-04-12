В Сургуте задержали сотрудника крупной компании за взятку (ВИДЕО)

В дочерней компании холдинга «Юнипро» нашли коррупцию: сотрудник «Сургутская ГРЭС – 2» получил взятку от подрядчика. Об этом сообщает в пятницу, 12 апреля 2019 года, следственное управление СК ХМАО. В полиции добавили, что задержание подозреваемого проходило при силовой поддержке Росгвардии. На сайте ведомство опубликовано видео спецоперации.

«Сотрудник филиала «Сургутская ГРЭС – 2» незаконно получил 350 тыс. рублей от гендиректора коммерческой организации за выигрыш в конкурсной процедуре по выбору поставщика на оказание услуг по вырубке кустарников в охранной зоне подземных газораспределительных газопроводов высокого давления, заключение последующего контракта и подписание актов выполненных работ», – говорится в сообщении СК СК. Согласно базе данных контрактов компании «ЮниПро», указанный договор был заключен в 2018 году.

Дело возбуждено по пункту «г» части 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Преступление выявлено УЭБиПК управления МВД Югры.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 12.04.19

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