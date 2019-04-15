В Сургуте при участии ФСБ задержали силовика по подозрению в рейдерстве

В Сургуте задержаны двое мужчин, которых подозревают в рейдерском захвате гаражного лодочного кооператива. Один из них – полицейский – начальник линейного пункта полиции в речном порту Сургута. В спецоперации участвовали сотрудники тюменского управления ФСБ, об этом сообщили в пресс-службе СКР ХМАО.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 185.5. УК РФ (фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общества) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

По версии следствия, объектом рейдерского захвата стал лодочный гаражный кооператив «Нептун». «Подозреваемые внесли в протокол собрания членов кооператива заведомо ложные сведения об избрании нового председателя кооператива, количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования. Ложные документы были представлены в налоговую службу, на основании этих данных в ЕГРЮЛ были внесены изменения. В итоге один из подозреваемых получил право действовать от имени ПЛГК «Нептун», – объяснили в пресс-службе СУ СК ХМАО.

После того, как кооператив оказался в распоряжении злоумышленников, они похитили, по версии следствия, для себя и для третьих лиц 40 гаражей, которые были незаконно приватизированы.

Как ранее сообщал «Сургутинформтв», члены кооператива уже давно жаловались на незаконную смену председателя. Еще в 2018 году было возбуждено уголовное дело из-за внесения недостоверных сведений в налоговую. В деле фигурировал председатель Сергей Рисовский. Он в 2017 году сменил на этом посту прежнего председателя Владимира Рыбкина, который считает, что его сместили незаконно.

15 апреля 2019 года журналисты называют имена тех, кто может быть задержан – это тот самый ноый предедатель Сергей Рисовский и его единомышленник – полицейский Олег Вербицкий.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 15.04.19

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