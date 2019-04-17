В Югру пришли метель и сильный ветер

В Югре 17 апреля ожидаются неблагоприятные погодные явления – сильный ветер, метель и гололед. По данным гидротемцентра, скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. В большинстве районов пройдет снег. Температура: ночью -10,-15 ºС, в северных районах до -20 ºС, в восточных районах -3,-8 ºС; днем -6,-11 ºС, в северных районах -12,-17 ºС, в восточных районах до 0 ºС.

Сотрудники МЧС напоминают, что при порывах ветра надо держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и слабоукрепленных металлических конструкций. «Во избежание несчастных случаев, связанных со сходом снега, следует быть более внимательными и осторожными, проходя под крышами и карнизами домов», – добавляют в МЧС.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 16.04.19

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