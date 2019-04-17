В Когалыме закрыли бар из-за повара с кишечной палочкой

В Когалыме суд закрыл кафе-бар «Три желания». В ходе проверки там были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

В частности, в кафе отсутствовал умывальник с подводкой горячей и холодной воды, не было мыла и дезинфицирующих средств, необходимых для обработки помещений, оборудования, инвентаря и посуды. Вареная печень, сырые тефтели ягоды и мороженое хранились вперемешку, при этом в холодильнике не было термометров.

В смывах с тарелок, рук повара, слайсера и доски обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Такие же бактерии санврачи нашли в мясных полуфабрикатах собственного производства бара, сообщили в Роспотребнадзоре по ХМАО.

В итоге 4 апреля Когалымский городской суд приостановил деятельность кафе-баре «Три желания» приостановлена на 90 суток. За административное правонарушение владельцу точки общепита назначен штраф 30 тыс. рублей.

Стоит отметить, что после проведенной проверки индивидуальный предприниматель добровольно прекратила деятельность по указанному адресу, но административное наказание осталось в силе.

Когалым, служба информации

Когалым. Другие новости 17.04.19

Восемь уральцев выиграли в лотерею 10 млн рублей. / В Югру пришли метель и сильный ветер. / На Урале установили камеры под временными знаками на трассах, где идет ремонт. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»