Югорчанка хотела сделать отчима педофилом, но попала под следствие

Жительница Кондинского района ХМАО поссорилась с сожителем матери и, желая отомстить, оговорила его.

По версии следствия, 28-летняя югорчанка была пьяна, она попросила свою малолетнюю дочь сообщить полиции о том, что мужчина совершил в отношении нее преступление сексуального характера.

Сотрудники полиции предупредили женщину об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но она написала заявление о преступлении.

«Потом было установлено, что заявительница намеренно оговорила мужчину и убедила дочь рассказать ложную информацию сотрудникам МВД. Сейчас женщина сама стала фигуранткой уголовного дела. Ей грозит штраф до трехсот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет. В качестве максимального наказания санкция статьи предусматривает лишение свободы», – рассказали в СУ СКР по ХМАО.

Урайским межрайонным следственным отделом в отношении югорчанки возбуждено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления).

Кондинский район, служба информации

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