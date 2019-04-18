В Югре охотник застрелил мужчину

В Советском районе Югры 16 апреля произошел трагический случай на охоте. «В условиях недостаточной видимости охотник выстрелил из ружья в движущийся объект, ошибочно считая, что по лесу двигается животное. Подойдя ближе, охотник увидел, что ранил своего родственника», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Спустя непродолжительное время 53-летний мужчина скончался от потери крови.

Сейчас следователи проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Точная причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Советский район, служба информации

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