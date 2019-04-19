В детском саду Нягани погиб ребенок

В детском саду Нягани 18 апреля погиб ребенок. Во время прогулки 4-летний малыш просунул голову между двумя частями ограждения деревянной конструкции и не смог выбраться самостоятельно.

В тяжелом состоянии ребенок был госпитализирован, однако спасти мальчика врачам не удалось. По предварительным данным, его смерть наступила в результате асфиксии, – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

В отношении воспитателя детсада возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Сейчас следователи допрашивают руководство и работников детского сада, изъяты и изучаются должностные инструкции и другая служебная документация учреждения, а также записи с камер видеонаблюдения. Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Нягань, служба информации

Нягань. Другие новости 18.04.19

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