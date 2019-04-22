В Югре доцент вуза воровал деньги, которые выделяли на студентов

В Сургуте будут судить доцента кафедры физкультуры за коррупционное преступление – он похищал деньги, за счет которых должен был возить студентов на сборы. Об этом сообщает прокуратура округа в понедельник, 22 апреля 2019 года.

Речь идет о доценте кафедры физической культуры Сургутского госуниверситета. «По версии следствия, с 2012 года злоумышленник ежегодно предоставлял в бухгалтерию сфальсифицированные сведения о проведенных учебно-тренировочных сборах со студентами в другом регионе. Благодаря этому он получал компенсацию. Ущерб составил свыше 1,3 млн рублей», – говорится в материалах надзорной инстанции.

Доцент обвиняется в преступлениях, которые описаны в ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, и ч. 1 ст. 160 УК РФ – присвоение вверенного имущества.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Максимальный размер наказания – до шести лет лишения свободы.

Сургут, служба информации

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