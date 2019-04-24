В Югре мужчина сжег венок в Вечном огне, чтобы погреться (ВИДЕО)

В Нефтеюганске задержали мужчину, который хотел погреться от Вечного огня и сжег в нем венок. Сообщение о ЧП поступило в полицию 23 апреля 2019 года. Вандализм был зафиксирован видеокамерами.

Злоумышленником оказался 22-летний житель Саратовской области, рассказали в пресс-службе управления МВД ХМАО. Он рассказал силовикам, что в момент инцидента был пьян. Мужчина ранее судим за имущественные преступления.

«Возвращаясь домой после застолья, он решил погреться у Вечного огня у памятника «Воину-освободителю». По его версии, пламя оказалось не мощным, в связи с чем ему пришла идея разжечь его сильнее с помощью венка», – раскрыли обстоятельства инцидента в полиции.

Городской отдел полиции возбудил уголовное дело по 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 24.04.19

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