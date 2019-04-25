Силовики Югры провели спецоперацию на ферме, изъяли деньги и документы (ВИДЕО)

В Сургутском районе крупное крестьянское хозяйство подозревают в мошенничестве с субсидиями. Силовики провели на агроферме спецоперацию – на оперативной видеозаписи видно, что правоохранители изымают в офисах хозяйства деньги и документы. Предполагаемую мошенническую схему раскрыли в управлении МВД ХМАО в четверг, 25 апреля 2019 года.

«Исполняющая обязанности директора одного из крестьянско-фермерских хозяйств предоставила заявления о выплате субсидий на производство и реализацию мяса рогатого скота. В пакете документов были накладные и счета-фактуры, содержащие недостоверные сведения. Таким образом злоумышленница необоснованно получила субсидию – более четырех млн рублей», – рассказали в окружном полицейском Главке.

Ущерб от манипуляций получила администрация района. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ей избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. «38-летняя подозреваемая является ранее не судимой жительницей Сургута», – рассказали в пресс-службе МВД ХМАО.

По неофициальным данным агентства «Новый День», речь идет о крестьянском-фермерском хозяйстве «Бекон».

Сургутский район, служба информации

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