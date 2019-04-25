Заместитель полпреда УрФО: жители Югры боятся жаловаться на коррупцию

Заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда жестко отреагировал на доклад губернатора ХМАО Натальи Комаровой о борьбе с коррупцией в Югре. По словам г-на Калиберды, полпредство озабочено отсутствием жалоб граждан на злоупотребления чиновников Югры.

Г-н Калиберда сообщил, что у него есть данные ФСО, которые свидетельствуют о том, что югорчане никуда не обращаются с информацией о коррупции, потому что считают это бесполезным. «Или даже опасаются негативных последствий», – продолжил г-н Калиберда. Об этом сообщает корреспондент агентства «Новый День», который находится на совещании в полпредстве в четверг, 25 апреля 2019 года.

Екатеринбург, Ханты-Мансийск, служба информации

Екатеринбург, Ханты-Мансийск. Другие новости 25.04.19

Цуканов каждому губернатору припомнил их випов-взяточников. / Силовики Югры провели спецоперацию на ферме, изъяли деньги и документы (ВИДЕО). / В Югре мужчина сжег венок в Вечном огне, чтобы погреться (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»