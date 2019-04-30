Губернатор Комарова назначила куратора энергетики и коммуналки

Губернатор Югры Наталья Комарова назначила главу департамента энергетики и ЖКК – им стал Илья Ким. Соответствующая информация во вторник, 30 апреля 2019 года, появилась на сайте правительства округа. Распоряжение о назначении было подписано еще 29 апреля.

Г-н Ким перешел в департамент с поста первого заместителя исполнительного директора АНО «Центр развития ЖКК и энергосбережения Югры». В пресс-службе администрации округа, характеризуя нового чиновника, указывают, что он работал в некоммерческой организации восемь лет.

Согласно справке, Илья Ким окончил Сибирскую автомобильно-дорожную академию, специальность – городское строительство и хозяйство. В 2017 году прошел обучение в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

Является членом государственной экзаменационной комиссии Югорского госуниверситета (кафедра энергетики), секретарем межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 30.04.19

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