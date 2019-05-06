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Понедельник, 6 мая 2019, 12:48 мск

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Житель Сургута устроил костер из елок на вечном огне

Фото Pixabay

Житель Сургута сжег на вечном огне ели, растущие около «Мемориала Славы».

Преступление было совершено ночью 5 мая. Пьяный мужчина 1981 года рождения пришел на территорию памятника-захоронения, посвященного «Борцам за советскую власть» и «Сургутянам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны».

«Там он умышленно повредил стволы растущих рядом елей, которые впоследствии сжег в «вечном огне», установленном на территории памятника», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Сургуту. Там добавили, что вандал был задержан и помещен в ИВС.

Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а также к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в общественном месте.

Возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.2 ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Сургут, служба информации

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