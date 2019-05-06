ЮТэйр почти перестала обслуживать долги по кредитам

Авиакомпания «ЮТэйр» практически перестала обслуживать долги по кредитам перед банками. Как сообщается в отчетности перевозчика по МСФО за 2018 год, в декабре Utair не выплатила проценты по семилетним кредитам, – пишут «Ведомости». Это было сделано с целью обеспечить бесперебойную работу в низкий сезон. У Utair два семилетних кредита: на 15,4 млрд руб. от синдиката 11 банков и на 17,4 млрд руб. от Сбербанка. Ранее компания сообщала о дефолте только по синдицированному кредиту.

Проценты по всем кредитам «ЮТэйр» должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов. Всего компания не выплатила примерно 2-3 млрд рублей процентов, добавляют двое собеседников, не называя точной суммы. Получается, Utair почти прекратила обслуживание банковского долга.

Ранее появилась информация о том, что «ЮТэйр» допустила риск прекращения полетов из-за долгов. Об этом говорилось в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности авиаперевозчика, опубликованных в аудиторском заключении Ernst and Young.

За 2018 год Utair получила 22 млрд руб. убытков. На 31 декабря краткосрочные обязательства группы превысили оборотные активы на 74,9 млрд руб., чистые активы оказались в минусе на 30,6 млрд руб., говорится в документах. По состоянию на 31 декабря 2018 года компания имеет краткосрочную задолженность перед кредиторами на 67,8 млрд руб., которая подлежит рефинансированию или реструктуризации.

«Перечисленные факторы указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Группы продолжать свою деятельность непрерывно»,– говорилось в документе.

Между тем, президент «Utair – Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков пояснил, что речь о прекращении деятельности не идет. По его словам, внешний аудитор в соответствии со стандартами деятельности был обязан сделать такую оговорку в связи с тем, что процесс реструктуризации финансового долга не был завершён на 31 декабря 2018 года.

«Компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности. Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет. В 2019 году Utair меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам», – сказал Пермяков.

Напомним, акционерами Utair являются, в том числе, правительства Югры и Тюменской области: общество «АК-Инвест» владеет пакетом в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента.

Сургут, служба информации

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