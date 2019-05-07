В Югре хозяйка магазина прихлопнула дверью полицейского

В Урае хозяйка магазина покалечила полицейского, который выявил факт продажи алкогольной продукции в ночное время. Женщина отказалась пускать правоохранителя в помещение и закрыла дверь, зажав дверью кисть его руки.

«Полицейский получил травму кисти, для установления тяжести вреда, причиненного его здоровью, проводится судебно-медицинская экспертиза. Кроме этого, из показаний свидетелей следует, что женщина высказывала в адрес сотрудника полиции оскорбления», – рассказали в СУ СКР по ХМАО.

В отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По факту реализации алкогольной продукции в нарушение закона в отношении хозяйки магазина также составлен административный материал.

Урай, служба информации

Урай. Другие новости 06.05.19

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