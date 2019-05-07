Югорчанин спас мужчину, прыгнувшего с моста на льдину (ФОТО)

В пять утра 7 мая экстренные службы Нефтеюганска были подняты по тревоге – моступило сообщение о том, что неизвестный мужчина спрыгнул с моста в реку Юганская Обь.

«Мужчина жив, лежит на льдине и ему требуется помощь», – сообщил звонивший.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, ГИМС, представители «скорой помощи», администрации города.

Добраться до пострадавшего было сложно из-за наличия ледяных торосов. Мужчина находился в 120 метрах от берега. В итоге мужчину на берег доставил общественный спасатель. Облачившись в спасательный жилет, вооружившись веревкой, он добрался на резиновой лодке до пострадавшего по свободному ото льда участку реки, пересадил «прыгуна» в лодку и дотащил его вместе с лодкой на максимально возможное расстояние к берегу.

Помощь добровольцу оказал пожарный. Используя спасательную веревку и лестницу-палку, он помог доставить пострадавшего на берег, где мужчина был передан бригаде «скорой помощи».

Что заставило мужчину спрыгнуть с моста, сейчас выясняют сотрудники полиции. По заверениям медиков, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 07.05.19

В Югре хозяйка магазина прихлопнула дверью полицейского. / В Сургуте медики экстренно вакцинировали от кори целый подъезд. / ЮТэйр почти перестала обслуживать долги по кредитам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»