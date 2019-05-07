В Сургуте полицейский крышевал бутлегеров

Сотрудник УМВД России по Сургуту крышевал бутлегеров. Нарушителя выявила служба собственной безопасности УМВД России по ХМАО.

Назначено проведение служебной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Собранный сотрудниками ОРЧ СБ материал о покровительстве деятельности по незаконной реализации алкогольной продукции направлен в СУ СКР по ХМАО.

«Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители», – пообещали в УМВД по ХМАО.

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Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 07.05.19

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