В Пыть-Яхе будут судить главного стоматолога

В Пыть-Яхе будут судить главного врача АУ «Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника». Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).

По версии следствия, стоматолог вносила в медицинские карты больных недостоверные сведения об оказании им стоматологических услуг и совершала хищение денежных средств ТФОМС, чем причинила ущерб Российской Федерации на сумму более 150 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, – уточняют в прокуратуре ХМАО.

Пыть-Ях, служба информации

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