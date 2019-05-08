У мэра Сургута упали доходы, зато появился дорогой автомобиль

Глава Сургута Вадим Шувалов отчитался о доходах за 2018 год. Согласно декларации, мэр получил 10,9 млн рублей (в 2017 году было 13,1 млн руб.), из которых 6,1 млн – зарплата.

Еще 2,9 млн рублей – это доход от вкладов в банках, почти миллион – негосударственная пенсия АО «НПФ Электроэнергетики», еще 471 тыс. рублей – негосударственная пенсия АО «НПФ Открытие» и т.д. У Шувалова есть два земельных участка общей площадью 1630 кв.м. и квартира (128,1 кв.м.).

Список недвижимого имущества главы Сургута с 2017 года не менялся. Однако в 2018 году Вадим Шувалов купил автомобиль Лексус GX460.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 08.05.19

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