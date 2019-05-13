В Сургуте водолаз утонул бассейне

В Сургуте следователи начали проверку из-за ЧП в бассейне «Олимп». Вечером 12 мая там утонул сотрудник.

«Водолаз проводил очистку бассейна. Во время слива и замены воды мужчину затянуло под воду, откуда он не смог выбраться самостоятельно. Когда в баллоне закончился кислород, мужчина потерял сознание», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Через некоторое время мужчину обнаружили и вытащили из воды другие работники бассейна, в тяжелом состоянии он был госпитализирован, однако, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти его жизнь не удалось.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 13.05.19

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