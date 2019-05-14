Авиакомпанию ЮТэйр оштрафовали за курганский рейс

Авиакомпания «ЮТэйр» оштрафована за задержку рейса № ЮТ-266 «Курган-Москва» 31 января 2019 года. Задержка произошла по технической причине, в связи с неисправностью воздушного судна.

При этом в нарушение требований воздушного законодательства резервный самолет для выполнения полета авиакомпанией предоставлен не был. В итоге пассажирам пришлось ждать вылета почти 10 часов.

За пассажиров вступилась сургутская транспортная прокуратура. В отношении авиакомпании было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

Мировым судьей Ханты-Мансийска авиаперевозчик признан виновным и оштрафован на 100 тыс. рублей.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 13.05.19

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