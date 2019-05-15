В Сургуте силовики накрыли этническую ОПГ с нелегальным бизнесом (ВИДЕО)

Силовики раскрыли этническую преступную группировку, которая контролировала подпольный рынок азартных игр в Сургуте и Лангепасе. У членов ОПГ провели обыски, подозреваемых задержали. Многие из них – уроженцы Азербайджана. Среди них есть те, кто на территории ХМАО находился нелегально. Об этом сообщили в среду, 15 мая 2019 года, в пресс-службе следственного управления СК Югры. В том числе задержан организатор преступной группы. Его имя не названо.

В спецоперации также принимали участие сотрудники полиции – из отдела ЭБиПК. Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой).

«С января 2019 года участники ОПГ проводили азартные игры с использованием игровых автоматов под видом платежных терминалов, которые размещались в магазинах, кафе и общежитии, находящихся в собственности уроженцев Республики Азербайджан», – раскрыли фабулу преступления следователи. Силовики остановили работу четырех подпольных клубов, а также изъяли игровые автоматы, замаскированные под терминалы для приема платежей.

По версии силовиков, роли в преступной группе были распределены, участники контролировали работу автоматов, поступление и расходование прибыли.

Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сургут, Лангепас, служба информации

Сургут, Лангепас. Другие новости 15.05.19

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