Сальмонеллез в детский сад Югры завезли из другого региона

Санитарные врачи Югры назвали источник массового заражения сальмонеллезом в детсаду Ханты-Мансийска «Сказка». Как сообщили в среду, 15 мая 2019 года в управлении роспотребнадзора ХМАО, дети заболели из-за яиц из Омской области. Вспышка произошла в октябре 2018 года. Всего было 39 заболевших. Большинство – малыши.

Как рассказали в надзорной инстанции, к такому массовому заболеванию привели сразу несколько факторов – это и сырье, зараженное сальмонеллой, и нарушения дезинфекционных, температурных режимов, а также технологии приготовления готовых блюд в дошкольной организации. Наложено пять штрафов на общую сумму 70,5 тыс. рублей.

Возбудитель сальмонеллеза обнаружен в яйце (дата сортировки 18 сентября 2018). Производитель АО ПК «ОША», Омская область деревня Ракитинка (Морозовского С/П). Поставщик ИП Гурнович С.М.

Производителя после массового заболевания проверяли санитарные врачи. «По результатам контрольно-надзорных мероприятий производитель и поставщик привлечены к административной ответственности. По части 2 ст. 14.43 КоАП РФ в отношении «ОША» – на сумму 300 тыс. рублей. И части 2 ст. 14.43 КоАП РФ в отношении ИП Гурновича С.М. – на сумму 30 тыс. рублей», – говорится в сообщении роспотребнадзора ХМАО.

Сначала две семьи, где заболели дети, подали иски для возмещения вреда, но потом отозвали их.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.05.19

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