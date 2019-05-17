Власти Югры выделят деньги на ремонт взлетной полосы в аэропорту Березово

Власти Югры выделят 28,6 млн рублей из резервного фонда правительства Березовскому району. Бюджетные ассигнования пойдут на ремонт взлетно-посадочной полосы в металлическом исполнении в поселке Березово. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Наталья Комарова.

Березовский аэропорт начал функционирует с 1933 года. В 1971 году в Березово была введена в строй взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием, а следом аэропорту появились первые собственные вертолёты МИ-8. Сейчас авиационный транспорт в Березово является единственным гарантом транспортной связи между населенными пунктами района и крупными городами региона в период весенней и осенней распутицы.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 16.05.19

Под Курганом найден мертвым пропавший студент-югорчанин (ФОТО). / Сальмонеллез в детский сад Югры завезли из другого региона. / В Сургуте силовики накрыли этническую ОПГ с нелегальным бизнесом (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»