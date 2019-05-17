Губернатор Комарова попросила нового главу МЧС следить за нефтяниками

Губернатору Югры представили нового начальника ГУ МЧС по ХМАО Петра Кугуя. Заместитель министра РФ по чрезвычайным ситуациям Николай Гречушкин сказал Наталье Комаровой, что Кугуй станет достойной сменой Александру Тиртоке.

Губернатор акцентировала внимание нового руководителя на работе по предупреждению лесных пожаров, дорожно-транспортных происшествий, спасению на воде. Она отметила необходимость сопровождения производств, связанных с добычей нефти, с целью недопущения ЧС.

«Очень важно создать условия для сохранения жизни людей, их безопасности», – резюмировала Комарова.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил Петра Кугуя главой ГУ МЧС по ХМАО в начале мая. Прежний руководитель Александр Тиртока написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Петр Кугуй родился в 1977 году в Ставропольском крае. Окончил Ставропольское высшее авиационное инженерное училище ПВО им. маршала авиации В.А. Судца и Академию гражданской защиты МЧС России. В органах МЧС служит с 2004 года. Последнее место работы – главное управление МЧС России по Ставропольскому краю, заместитель начальника.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 17.05.19

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