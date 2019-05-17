В Сургуте женщина украла книгу о сексе

Жительница Сургута ограбила книжный магазин. Женщина в несколько заходов вынесла из торгового зала девять изданий на сумму более 5 тыс. рублей. В числе похищенного – фантастика и книги по психологии, к примеру – С.С.С. (Скрытые сексуальные сигналы) Лейлы Лаундес, которая посвящена мужчинам, которые не умеют знакомиться с девушками.

Видеокамеры зафиксировали, как сургутянка прячет одну из книг под пальто и поспешно покидает магазин. Полицейским удалось установить и задержать подозреваемую – 36-летнюю жительницу города, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Похищенные книги были обнаружены и изъяты по месту жительства злоумышленницы. По словам женщины, они ей понадобились для личных целей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», – сообщили в УМВД по ХМАО.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 17.05.19

Губернатор Комарова попросила нового главу МЧС следить за нефтяниками. / Мэр Нефтеюганска продал гараж и разбогател. / Власти Югры выделят деньги на ремонт взлетной полосы в аэропорту Березово. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»