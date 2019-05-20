В Когалыме аптека, которую не смогли продать чиновники, не платит зарплату

В Когалыме муниципальная аптека, которую пытались продать с молотка, не платит зарплату сотрудникам. Об этом сообщают в прокуратуре ХМАО в понедельник, 20 мая 2019 года.

Речь идет о компании ООО «Центральная городская аптека». Фирма задолжала 40 работникам за январь 2019 года. Долг превысил два млн рублей. Прокурор города направил в суд заявления о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены. Только после этого пред сотрудниками погасили долги.

«Центральная городская аптека в Когалыме» принадлежит муниципалитету. Ее пытались приватизировать весной 2019 года, компания была выставлена на торги за 49 млн рублей (при номинальной стоимости – 57 млн рублей). Однако желающих купить фирму не нашлось. Согласно документам торгов, у структуры есть два здания (основное и здание аптеки), а также помещения в других строениях, в том числе комитета по охране окружающей среды.

Согласно последним данным, представленным на площадке торгов, в фирме около 70 работников.

Когалым, служба информации

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