Власти ХМАО заплатят 10 млн рублей за позитивные новости в пабликах

Власти Югры ищут того, кто сможет писать хорошие новости о правительстве и размещать их в пабликах соцсетей. За услуги чиновники готовы заплатить 10,2 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.

Закупка названа так: оказание услуг по производству и размещению в сети Интернет материалов об общественно-политическом, социально-экономическом развитии Югры в рамках проекта по вовлечению новых аудиторий в соцсети. Заказчиком выступает государственное учреждение «Открытый регион». Заказчик не объясняет понятие «вовлечение новой аудиторий в соцсети». Писать новости и раскидывать их в сообществах нужно до 20 декабря 2019 года.

В техзадании обозначены темы: медицина, спорт, обращение с отходами, комфортная среда и так далее.

При этом чиновникам правительства ХМАО интересны только паблики, которые имеют не менее 300 подписчиков. «Исполнитель размещает созданные материалы в пабликах Югры, либо в тематических пабликах и на открытых персональных страницах, целевой аудиторией которых являются жители округа», – говорится в задании для подрядчика.

Идет ли речь о платном размещении в горосдких и региональных сообществах – неясно, но такой вариант не исключен.

Судя по всему, это не первый контракт на работу в соцсетях – аналогичный был заключен в начале мая 2019 года. Узнать его параметры не удалось – в открытом доступе их нет.

В целом же учреждение «Открытый регион» тратит колоссальные суммы на пиар властей ХМАО в различных СМИ – федеральных, региональных, электронных, печатных, на телеканалах и в Сети. Аукционы объявляются регулярно. Суммы контрактов часто превышают миллион рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 20.05.19

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