В Нижневартовске педофил утащил ребенка на глазах у очевидцев (ФОТО)

В Нижневартовске задержан педофил, который похитил ребенка с детской площадки. Спасти девочку помог ее старший брат, который пошел вслед за похитителем и вызволил из квартиры злоумышленника ребенка. Подозреваемому 58 лет. Об этом сообщают в четверг, 23 мая 2019 год, в следственном управлении СК ХМАО. ЧП случилось накануне, 22 мая.

В ведомстве описывают обстоятельства инцидента. «Пьяный мужчина днем увидел компанию детей в возрасте от 8 до 10 лет, которых пригласил к себе домой. Дети отказались идти, тогда мужчина крепко взял за руку 8-летнюю девочку и утащил ее в свою квартиру. Свидетелем стали друзья ребенка, о произошедшем они рассказали ее старшему брату, находившемуся поблизости, и родителям. Старший брат девочки и его друг пришли в квартиру и вывели ребенка. Следом на место прибыли сотрудники полиции и задержали подозреваемого», – рассказали следователи.

Предварительно следователи выяснили, что подозреваемый в педофилии пытался совершить развратные действия с ребенком, когда девочка была у него в квартире.

Мужчина подозревается в похищении (статья 126 УК) и действиях сексуального характера (ст. 132 УК). Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительным данным следствия, когда девочка находилась в квартире подозреваемого, он пытался совершить развратные действия. Следователями СКР проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление мотивов преступления, всех обстоятельств произошедшего.

фото – СУ СК ХМАО

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 23.05.19

Самолет «ЮТэйр», летевший в Сургут, экстренно сел в республике Коми. / Власти ХМАО заплатят 10 млн рублей за позитивные новости в пабликах. / Ямальские чиновники отдали контракт на исследование пастбищ югорчанам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»