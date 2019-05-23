В Нижневартовске педофил утащил ребенка на глазах у очевидцев (ФОТО)

В Нижневартовске задержан педофил, который похитил ребенка с детской площадки. Спасти девочку помог ее старший брат, который пошел вслед за похитителем и вызволил из квартиры злоумышленника ребенка. Подозреваемому 58 лет. Об этом сообщают в четверг, 23 мая 2019 год, в следственном управлении СК ХМАО. ЧП случилось накануне, 22 мая.
В ведомстве описывают обстоятельства инцидента. «Пьяный мужчина днем увидел компанию детей в возрасте от 8 до 10 лет, которых пригласил к себе домой. Дети отказались идти, тогда мужчина крепко взял за руку 8-летнюю девочку и утащил ее в свою квартиру. Свидетелем стали друзья ребенка, о произошедшем они рассказали ее старшему брату, находившемуся поблизости, и родителям. Старший брат девочки и его друг пришли в квартиру и вывели ребенка. Следом на место прибыли сотрудники полиции и задержали подозреваемого», – рассказали следователи.
Предварительно следователи выяснили, что подозреваемый в педофилии пытался совершить развратные действия с ребенком, когда девочка была у него в квартире.
Мужчина подозревается в похищении (статья 126 УК) и действиях сексуального характера (ст. 132 УК). Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
По предварительным данным следствия, когда девочка находилась в квартире подозреваемого, он пытался совершить развратные действия. Следователями СКР проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление мотивов преступления, всех обстоятельств произошедшего.
Нижневартовск, служба информации
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