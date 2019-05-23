Двое мужчин устроили стрельбу в парке Сургута

В Сургуте двое мужчин устроили стрельбу в сквере в 32 микрорайона и вскоре были задержаны полицией. Как рассказали «Новому Дню» в УМВД по ХМАО, инцидент произошел 23 мая. Югорчане стреляли по пустым банкам из пневматического оружия, на которое не требуется разрешения.

«Оружие изъято, мужчины доставлены в отдел полиции. Проводится их опрос и медицинское освидетельствование, чтобы выяснить, находились ли стрелявшие в алкогольном опьянении», – сообщили в пресс-службе.

Сургут, служба информации

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