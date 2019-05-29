В Когалыме закрыли салон, где нелегально делали «уколы красоты»

В Когалыме после проверки санитарных врачей закрыли салон красоты «Клеопатра» на два месяца. В салоне делали «уколы красоты», не имея на это лицензии.

Также сотрудники роспотребнадзора нашли и другие нарушения, связанные с безопасностью клиентов. «Не проводилась дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация инструментов. Ванночки для рук после каждого клиента и инструменты не подвергались дезинфекции при полном погружении в дезинфицирующий раствор», – объяснили в ведомстве.

Специалист Роспотребнадзора составил протокол об административных правонарушениях. Суд остановил работу центра, заключают в управлении Роспотребнадзора ХМАО в среду, 29 мая 2019 года.

Когалым, служба информации

Когалым. Другие новости 29.05.19

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